2020-03-02T12:47:39+03:00
Общество

В Норвегии 15 человек заразились коронавирусом, в Финляндии - два новых случая

Почти все похватили болезнь за границей
Мария ПАШЕНКОВА
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В Норвеги и Финляндии растет число заболевших коронавирусом.В Норвеги и Финляндии растет число заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все больше случаев коронавируса фиксируют у наших соседей. Так, стало известно, что в Финляндии нашли еще двух заразившихся опасной болезнью. Ранее диагноз подтверждали в Ивало и Хельсинки.

Теперь же коронавирус нашли у школьника из Хельсинки.

- Он контактировал в том числе со своими одноклассниками и учителями, также с членами футбольной команды, в которой играет. Все лица, которые оказались в зоне риска заражения, в общей сложности около 130 человек, будут помещены на домашний карантин на две недели. Медики оценивают риск того, что ребенок мог заразить других людей, как небольшой, - сообщает Yle.fi.

Второй случй коронавируса выявили у пенсионера из Хельсинки. И он, и мальчик контактировали с женщиной, которая заболела во время заграничной поездки. Всего врачи поместили на карантин 15 человек, с которыми общалась эта жительница Финляндии.

Таким образом в стране Суоми уже четыре случая коронавируса. А вот в Норвегии - почти в четыре раза больше. Местный институт национального здоровья официально заявил о 15 заболевших, причем трое из них - сотрудники больницы в Осло. Первый случай был зафиксирован в прошлую среду - заразу в страну привез местный житель, побывавший в Китае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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