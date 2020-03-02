"Комсомольская правда"-Мурманск" провела на Масленицу конкурс "Чудо-сани"

2 Март 2020 2020-03-02T11:53:05+03:00

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В этом году Масленицу в Мурманской области провожали и встречали особенно широко. На минувших выходных народные гулянья прошли во всех округах Мурманска и даже по нескольку раз.

Пожалуй, самый семейный праздник состоялся 29 февраля в детском городке "Сказка". Здесь ДК Ленинского округа подарил северянам яркие номера и соревнования, а "Комсомольская правда"-Мурманск провела конкурс "Чудо-сани".

Каждый желающий мог создать из любых материалов и на любую тему транспорт для детей. И наши участники удивили нас своим трудолюбием и креативом. В "Сказке" приземлились на сверкающей летающей тарелке инопланетяне, приехали танк и машина ДПС, добралась своим ходом печка и даже доплыла льдина, на которой веселые зверята устроили чаепитие.

Выбрать победителя было сложно, поэтому с подарками ушли все участники. Как это было и кто же унес главный подарок от "Комсомолки", читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Все наши участники ушли домой с призами.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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