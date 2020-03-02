Матрос Северного флота вступил в организованную группу по сбыту наркотиков

2 Март 2020 2020-03-02T11:14:05+03:00

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Кажется, далеко не все, кто идет служить на Северный флот, понимают, что нельзя порочить честь мундира. Матрос воинской части №40050 в Североморске за это заплатил высокую цену.

Весной прошлого года молодой человек вступил в организованную преступную группу, которая через Telegram сбывала наркотики. Преступники назвали свой магазин "Алмазная шахта".

- Около 4 часов 15 мая 2019 года матрос, выполняя отведенную ему в группе роль, забрал из расположенного в Зверосовхозе тайника наркотическое вещество в крупном размере. Его он в карманах одежды перевез в Мурманск, где по указанию неустановленного члена группы разместил частично расфасованные наркотики для сбыта иным лицам в нескольких тайниках областного центра, а затем в Сафоново. Информацию о месте их нахождения военнослужащий через Telegram сообщил другим "коллегам". Оставшуюся часть наркотика он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта, - сообщили в ВСО Следственного комитета Мурманского гарнизона.

Через сутки матрос отдал оставшуюся я у него отраву другому участнику группы. И в этот же день его задержали у очередного тайника. Военнослужащий признал свою вину и расскаялся, но от наказания это его не спасло: ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима

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ИСТОЧНИК KP.RU