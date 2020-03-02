2020-03-02T10:09:59+03:00
Общество

Андрей Чибис поручил на уровне закона запретить латать ямы в Мурманской области кирпичами

А еще заставил чиновников тщательно готовиться к предстоящему ремонту выбоин
Елена МОЛОДЦОВА
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Креатива в ремонте ям больше не будет. Фото: ДТП ЧП МурманскКреатива в ремонте ям больше не будет. Фото: ДТП ЧП Мурманск
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Глядя на некоторые участки транспортных артерий в Заполярье, в какой-то момент начинает казаться, что где-то на просторах Кольского полуострова затерялся Изумрудный город, но дорогу к нему не очень тщательно маскировали асфальтом, и "желтый" кирпич выглядывает из-под него то тут, то там.

Но шутки шутками, а для ремонта ям этот строительный материал не очень пригоден, поскольку выскакивает из своего нового «жилища» буквально на следующий день и грозит прилететь кому-то прямо в лобовое стекло. Но кого это останавливает?

- Ремонт ям на дорогах кирпичами должен быть запрещен на нормативном уровне. Технологические мощности должны быть готовы делать это по-другому, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Неплохо было бы также запретить латать выбоины огурцами, коврами и другими неподходящими для этих целей предметами. Также глава региона поручил министру транспорта Заполярья Артему Гришину проследить, чтобы у всех муниципалитетов были заключены контракты на ямочный ремонт. Пока в наличии есть только договоры на содержание дорог, в которых предусмотрено латание выбоин на площади порядка 3000 квадратных метров. В Кандалакше, например, честно признают, что это не позволит охватить все проблемные участки.

- Все готово, говорите? Осенью все также рапортовали, что техника готова к зиме, но снега оказалось больше. Смотрите, чтобы и ям тоже не оказалось больше, - погрозил Андрей Чибис.

Кстати, губернатор попросил определить четкие сроки реакции дорожников на жалобы автолюбителей на ямы на портале «Наш Север».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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Андрей Чибис поручил на уровне закона запретить латать ямы в Мурманской области кирпичами
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