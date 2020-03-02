В Мурманске у церкви сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

2 Март 2020 2020-03-02T09:35:42+03:00

Мужчина выбежал на дорогу, где не должны находиться пешеходы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Лень, когда до пешеходного перехода не могут дойти пару метров, может стоить если не жизни, то здоровья. Вот и житель Мурманска, решивший перебежать дорогу в неположенном месте, оказался не там, куда торопился, а в больнице.

- В Росте возле церкви на улице Адмирала Лобова сбили человека, очень сильный был удар, - сообщили об аварии в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Мужчина решил сократить дорогу у продуктового магазина, а водитель иномарки был неготов резко затормозить перед выбежавшим на проезжую часть пешеходом.

- В 7.50 в районе дома 49/17 на улице Адмирала Лобова водитель втомобиля Honda допустил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

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