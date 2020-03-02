Над Имандрой заметили мираж

2 Март 2020 2020-03-02T09:01:48+03:00

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Иногда стоит чаще поднимать глаза, ведь в заполярном небе можно увидеть удивительные картины. И речь идет не только о северном сиянии, метеорах, перламутровых облаках, но и таком редком явлении как мираж.

Северянин Валерий Демин стал счастливчиком - на днях он наблюдал красивую картину над Имандрой. Здесь в небе вдруг появились... перевернутые заснеженные сопки. Издалеко их можно было бы принять за облака, но приглядевшись....

- У горизонта - перевернутое изображение сопок. Подобные искажения возникают при наличии температурной инверсии в атмосфере (28 февраля она была ярковыраженнная, на высоте 800 метров ночью было всего -4), - объясняет явление паблик "Погода в Мурманске".

Кстати, миражи в районе Имандры возникают редко, но все же не раз в десятилетие. Например, красивое явление наблюдали в Апатитах в прошлом январе, а также в феврале 2018 года и... в феврале 2017-го. Словом, хотите наблюдать фата моргану - не пропускайте прогулки в зимние дни.

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