В Мурманске женщина напала на 10-летнего мальчика в магазине

1 Март 2020 2020-03-01T17:24:11+03:00

Ребенок с другом вели, на ее взгляд слишком шумно [видео]

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То ли подрастающее поколение перешло все мыслимые рамки и взрослых сдали нервы, то ли наступившая хоть и календарная весна все же дает о себе знать, но в столице Заполярья один за одним гремят скандалы с участием подростков.

Напомним: 29 февраля в ресторане быстрого питания мужчина обрушился с нецензурной бранью и кулаками на матерящихся подростков. А теперь его примеру последовала и покупательница одного из магазинов.

Неприятный инцидент, произошедший в торговом центре на улице Скальной,31 в Мурманске около 17.00 29 февраля, попал на камеры видеонаблюдения. На записи хорошо видно, как женщина в темном пальто накидывается с кулаками на 10-летнего мальчика.

- Ребенок и его друг вели себя шумно. Это не понравилось другой покупательнице. Она потребовала, чтобы дети покинули магазин. Получив отказ, женщина стала бить мальчика и вытолкала его из торгового зала, - цитирует маму пострадавшего ребенка телекомпания ТВ-21.

Почему дама не обратилась к администрации магазина с просьбой навести порядок, теперь разбирается полиция. Мама пострадавшего ребенка уже написала заявление. Правда, личность напавшей на мальчика женщины, пока установить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU