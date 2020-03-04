Пернатые изменники: в Финляндии обнаружили птенцов рябчика и белой куропатки

4 Март 2020 2020-03-04T11:03:17+03:00

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Говорят, что при «смешивании» кровей рождаются талантливые дети. Интересно, а у животных это тоже идет на пользу?

Так, в Финляндии нашли двух птенчиков, чьи родители - рябчик и белая куропатка - не могут быть совместимы в природе. Малышей заметил в лапландском муниципалитете Соданкюля на птичьем рынке орнитолог-любитель. Орнитологи назвали такой союз редчайшим явлением, потому что обоим видам свойственна супружеская верность, да и среда обитания у них разная. В Оулу и Тронхейме (Норвегия) провели анализы ДНК, которые подтвердили связь рябчика с куропаткой. По словам доцента Университета Оулу Лауры Квист, такой анализ ДНК был сделан впервые в мире.

- Это было 1,5 года назад осенью. Был выводок птенцов, из которого два малыша были очень доверчивы. Тимо Хелле удалось их фотографировать, но не он нашел их. По-моему, папа был куропаткой, а мама - рябчиком, - рассказал сотрудник местного заповедника Вярриё.

Историю прокоментировал и наш ученый.

- В принципе, в природе встречаются помеси птиц разных видов. Например, несколько раз замечали птенцов тетерева и глухая. О помесях рябчика и белой куропатки ранее не слышал, это большая редкость, - поделился с "КП" старший научный сотрудник Лапландского заповедника Алекс Гилязов.

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ИСТОЧНИК KP.RU