Жители Ловозерского района просят создать снегоходный маршрут

1 Март 2020 2020-03-01T13:52:36+03:00

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Кольский север красив, но нередко бывает суров к своим жителям – банальный путь в несколько километров в заполярных условиях может стать невыносимым. Он не делает исключений даже для саами.

Жители Ловозерского района подняли вопрос о создании снегоходного маршрута на территории озера Сейдозера, что значительно облегчит дорогу к местам их хозяйственной деятельности.

26 февраля в Мурманске северяне обсудили этот вопрос в правительстве региона. Члены Совета представителей коренных малочисленных народов Севера рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение о государственном природном комплексном заказнике «Сейдъявврь».

К слову, вопрос о необходимости создания маршрута уже неоднократно поднимался. Например, на встрече Уполномоченного по правам человека в регионе Михаила Шилова. Там начальник отдела государственной политики в сфере охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева уверила, что предложения по внесению изменений уже направлены в федеральное ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU