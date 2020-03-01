В Мончегорске нашли трактористов для борьбы со снегом

1 Март 2020 2020-03-01T09:31:34+03:00

Трактора есть, люди есть, а жалоб в Мончегорске меньше не становится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот только жалоб от горожан меньше не стало

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Увы, по жалобам на неубранный снег город металлургов уже которую неделю лидирует в Мурманской области, обогнав в этом вопросе даже столицу Заполярья. Правда, чиновники уверены, что все-таки ситуация не так плоха, как описывают жители.

Напомним: в конце ноября неубранный снег глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков объяснял нехваткой трактористов. А теперь эту проблему обсудили на выездном заседании областного правительства городе металлургов.

- По статистике Мончегорск фигурирует в числе городов, в которых не все хорошо с уборкой. Как у вас дела в этом вопросе? Как с коммунальной техникой? – обратилась к местным чиновникам первый вице-губернатор региона Оксана Демченко.

Власти проблему признают и пытаются ее решить. Так, например, при помощи Кольской ГМК закупили четыре единицы техники и планируют в ближайшее время приобрести еще и шнекоротор.

- Эта зима 50 на 50 – провалена – не провалена. На следующую зиму мы должны выйти в нормальном режиме, - отметил первый заместитель главы администрации Мончегорска Анатолий Селезнев. – Трактористов нашли, работать есть кому.

Однако впереди весенняя уборка городов от песка и мусора. И здесь, по мнению губернатора Мурманской области Андрей Чибис, надо быть готовым к предстоящей работе, а не снова это делать в «ручном режиме».

ИСТОЧНИК KP.RU