В Мончегорске нашли трактористов для борьбы со снегом
Увы, по жалобам на неубранный снег город металлургов уже которую неделю лидирует в Мурманской области, обогнав в этом вопросе даже столицу Заполярья. Правда, чиновники уверены, что все-таки ситуация не так плоха, как описывают жители.
Напомним: в конце ноября неубранный снег глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков объяснял нехваткой трактористов. А теперь эту проблему обсудили на выездном заседании областного правительства городе металлургов.
- По статистике Мончегорск фигурирует в числе городов, в которых не все хорошо с уборкой. Как у вас дела в этом вопросе? Как с коммунальной техникой? – обратилась к местным чиновникам первый вице-губернатор региона Оксана Демченко.
Власти проблему признают и пытаются ее решить. Так, например, при помощи Кольской ГМК закупили четыре единицы техники и планируют в ближайшее время приобрести еще и шнекоротор.
- Эта зима 50 на 50 – провалена – не провалена. На следующую зиму мы должны выйти в нормальном режиме, - отметил первый заместитель главы администрации Мончегорска Анатолий Селезнев. – Трактористов нашли, работать есть кому.
Однако впереди весенняя уборка городов от песка и мусора. И здесь, по мнению губернатора Мурманской области Андрей Чибис, надо быть готовым к предстоящей работе, а не снова это делать в «ручном режиме».
ИСТОЧНИК KP.RU