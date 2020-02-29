2020-02-29T09:11:45+03:00
Общество

Масленица в Мурманске-2020: где пройдут народные гулянья

Масленицу в Мурманске отметят во всех округах города
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Северян ждут на гулянья Широкой Масленицы.Северян ждут на гулянья Широкой Масленицы.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Кольский полуостров госпожа весна заглядывает чуть ли не в последнюю очередь, а может еще и многократно меняться с зимой местами, издеваясь над северянами погодными «качелями».

Но для жителей Мурманска это не повод не проводить масляную неделю с песнями и плясками. В областном центре народные гулянья пройдут 29 февраля и 1 марта.

29 февраля Широкую Масленицу отметят на трех площадках, расположенных в разных округах заполярной столицы. В 12.00 театрализованное гулянье «Широкая Масленица» начнется на площади у ДК «Судоремонтник» в Росляково. Там для самых юных северян будут работать аттракционы и аниматоры.

В 14.00 на площади в районе дома № 101 на проспекту Кольский артисты ДК «Первомайский» покажут концерт с праздничными номерами и играми. Здесь же будут ярмарка и мастер-класс по изготовлению масленичной куклы. В то же время, в 14.00, в детском городке «Сказка» всех пришедших ждет коллектив ДК Ленинского округа и «Комсомолка» - приготовили для вас конкурс саней. В программе для ребят любого возраста: игры, песни, обряды, танцы. Всех участников игр и конкурсов ждут подарки и традиционные масленичные угощения.

1 марта мероприятия по проводам зимы развернутся в центре города на площади Пять Углов. С 12.00 начнется праздничная торговля, где можно будет попробовать блины с морошковым вареньем, морсы из северных ягод. В 12.30 стартуют игровые площадки: «Зимние забавы», «Мурманские солнышки», «Блинный забег» и другие. В 14.00 на главной сцене начнется праздничный концерт лучших творческих коллективов города Мурманска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области появится шесть новых улиц
Житель Полярного ограбил 84-летнюю женщину за то, что та отказалась платить за помощь в переходе дороги
Масленица в Мурманске-2020: где пройдут народные гулянья
В Мурманске создадут 10 велостанций
В Мурманске поклонник внучки по пьяной лавочке забил до смерти ее бабушку
"Меня просто разрывает изнутри от бессилия": в Мурманске почти месяц мама ищет исчезнувшего Валентина Шемякина
"Как тебе такое, Илон Маск?": Жители Апатитов из-за протекающей крыши в подъезде накрывают пакетом щиток
В Териберке режут на металл суда, которые стали местной достопримечательностью
Порноактриса из Мурманска Елена Беркова не увидела ничего интересного в клипе Тилля Линдеманна
Бывший «Гастроном» на проспекте Ленина в Мурманске стал объектом культурного наследия
В Коле нашли женщину, которая ничего о себе не помнит
Американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад