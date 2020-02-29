Масленица в Мурманске-2020: где пройдут народные гулянья

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:11:45+03:00

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На Кольский полуостров госпожа весна заглядывает чуть ли не в последнюю очередь, а может еще и многократно меняться с зимой местами, издеваясь над северянами погодными «качелями».

Но для жителей Мурманска это не повод не проводить масляную неделю с песнями и плясками. В областном центре народные гулянья пройдут 29 февраля и 1 марта.

29 февраля Широкую Масленицу отметят на трех площадках, расположенных в разных округах заполярной столицы. В 12.00 театрализованное гулянье «Широкая Масленица» начнется на площади у ДК «Судоремонтник» в Росляково. Там для самых юных северян будут работать аттракционы и аниматоры.

В 14.00 на площади в районе дома № 101 на проспекту Кольский артисты ДК «Первомайский» покажут концерт с праздничными номерами и играми. Здесь же будут ярмарка и мастер-класс по изготовлению масленичной куклы. В то же время, в 14.00, в детском городке «Сказка» всех пришедших ждет коллектив ДК Ленинского округа и «Комсомолка» - приготовили для вас конкурс саней. В программе для ребят любого возраста: игры, песни, обряды, танцы. Всех участников игр и конкурсов ждут подарки и традиционные масленичные угощения.

1 марта мероприятия по проводам зимы развернутся в центре города на площади Пять Углов. С 12.00 начнется праздничная торговля, где можно будет попробовать блины с морошковым вареньем, морсы из северных ягод. В 12.30 стартуют игровые площадки: «Зимние забавы», «Мурманские солнышки», «Блинный забег» и другие. В 14.00 на главной сцене начнется праздничный концерт лучших творческих коллективов города Мурманска.

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