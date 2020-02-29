Москва поддержала предложения Мурманской области по преференциям в Арктической зоне
В сторону Крайнего Севера Москва смотрит с большим интересом. О том, что наши территории надо развивать, говорят много. Правда, работать с Арктической зоной сложно. Не удивительно, что одна из главных тем для обсуждения в этом вопросе - льготы и приятные бонусы для тех компаний, которые хотят привести свой бизнес в край вечной мерзлоты.
Руководство Мурманской области долго бьется за такие преференции. И вот - победа! Москва поддержала предложения нашего региона по доработке законопроектов о системе преференций для инвесторов Арктической зоны. Идеи нашли отклик на совещании под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.
В частности, для резидентов Арктической зоны РФ – в том числе предприятий малого и среднего бизнеса – снизят размера платежей во внебюджетные фонды с 30% до 7,6% и минимальный порог капитальных вложений.
- Это позволит развиваться малому и среднему бизнесу в Арктических субъектах – в том числе бизнесу в сферах сервиса и туризма, что для нас очень актуально. Это снизит издержки, связанные с работой в условиях Крайнего Севера, а значит – даст предпринимателям толчок для занятия своим любимым делом, - отметил по итогам встречи губернатор Заполярья Андрей Чибис.
Однако на этом работа не заканчивается. 12 марта будут рассмотрены новые предложения нашего региона. В частности преференции для организаций, осуществляющих добычу твердых полезных ископаемых% снижение ставки по налогу на прибыль, понижающие коэффициенты к налогу на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых месторождений и для новых проектов, а также исключение мазута из перечня видов топлива, облагаемых акцизом, для промпредприятий.
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