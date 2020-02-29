2020-02-29T07:37:49+03:00
Общество

В Мурманской области появится шесть новых улиц

Среди них Ягодная, Аметистовая, Весенняя и Николая Носова
Лидия АРСТОВА
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В Мурманске стало меньше безымянных улиц.В Мурманске стало меньше безымянных улиц.
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Мурманск – город герой. Его уникальная история началась на стыке двух важнейших эпох: смены правления от монархии к советской власти. Крайний Север не был с краю и в Великую Отечественную войну.

Не удивительно, что названия проездов, проспектов и переулков в Мурманске и населенных пунктах региона в подавляющем большинстве случаев связаны с революционными идеями, фамилиями командиров и капитанов, участвовавших в войне, а также академиками и людьми науки.

Забывать об истории и великих людях мы не имеем права. Но жизнь идет, меняется время и многое становится неактуально. Поэтому в наши дни улицам дают более современные названия. На сайте администрации Мурманска опубликованы шесть постановлений о присвоении названий.

Так, в заполярной столице появятся улицы Северного сияния, Ягодная и Светлая (восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола»), Весенняя (в районе проезда Молодежного), Аметистовая (в районе улицы Капитана Орликовой) и улица Николая Носова (район улицы Достоевского).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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