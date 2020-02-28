2020-02-28T17:11:08+03:00
Общество

В Мурманске создадут 10 велостанций

К услугам заполярных жителей будет сто «железных коней»
Елена МОЛОДЦОВА
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Велопрокат в Мурманске появится уже в этом году.Велопрокат в Мурманске появится уже в этом году.Фото: Екатерина ФРОЛОВА
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Пусть мурманчане привыкли ворчать, что новые технологии доходят из Москвы до края земли с опозданием лет на десять, велопрокат в столице Заполярья станет первым в мире за Полярным кругом.

- Уже в этом году в Мурманске планируют установить 10 велостанций. К услугам горожан будет сто байков, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Между тем, еще в сентябре было известно, «железных коней» адаптируют к суровым условиям Крайнего Севера, а при расположении станции будут учтены особенности города. Тем не менее, мурманчане относятся к идеи скептически. Одни сетуют, что к пунктам велопроката не прилагаются велодорожки, а, значит, кататься придется по тротуарам. Другие уверены, что в городе, построенном на сопках, с многочисленными подъемами такое ноу-хау не приживется.

Поживем – увидим! Но идея-то хорошая!

Кстати, заполярные предприниматели открывали велопрокат в Мурманске еще десять лет назад. Правда, точка была всего одна и работала на улице Новосельской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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