В Мурманске создадут 10 велостанций
Пусть мурманчане привыкли ворчать, что новые технологии доходят из Москвы до края земли с опозданием лет на десять, велопрокат в столице Заполярья станет первым в мире за Полярным кругом.
- Уже в этом году в Мурманске планируют установить 10 велостанций. К услугам горожан будет сто байков, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.
Между тем, еще в сентябре было известно, «железных коней» адаптируют к суровым условиям Крайнего Севера, а при расположении станции будут учтены особенности города. Тем не менее, мурманчане относятся к идеи скептически. Одни сетуют, что к пунктам велопроката не прилагаются велодорожки, а, значит, кататься придется по тротуарам. Другие уверены, что в городе, построенном на сопках, с многочисленными подъемами такое ноу-хау не приживется.
Поживем – увидим! Но идея-то хорошая!
Кстати, заполярные предприниматели открывали велопрокат в Мурманске еще десять лет назад. Правда, точка была всего одна и работала на улице Новосельской.
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