Житель Полярного ограбил 84-летнюю женщину за то, что та отказалась платить за помощь в переходе дороги
Переводить бабушек через дорогу всех учили с раннего детства учителя и родители. Правда, к сожалению, не всем объяснили, что такие мелочи должны быть безвозмездными. Житель Полярного точно не был об этом осведомлен.
В полицию обратилась 84-летняя бабушка. Она рассказала, что из ее квартиры на улице Видяева украли 4 тысячи рублей. Дело в том, что злоумышленник подошел к пенсионерке на улице и помог ей перейти дорогу. И не просто так, а за приятный бонус: он стребовал с северянки за свою доброту душевную 100 рублей, но получил отказ.
Тогда житель Полярного проследил за бабушкой, узнал, где она живет, и через некоторое время заглянул на огонек. Когда женщина открыла дверь, уличный «помощник» с силой толкнул ее и по-хозяйски прошел в квартиру. Затем схватил из серванта кошелек с деньгами и скрылся. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний неработающий и судимый местный житель.
- Часть похищенного изъята в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое может ожидать злоумышленника за попытку совершения открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый находится под арестом, - сообщили в пресс-службу УМВД России по Мурманской области.
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