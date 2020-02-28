2020-02-28T16:46:51+03:00
Происшествия

В Мурманске поклонник внучки по пьяной лавочке забил до смерти ее бабушку

Любимой он сказал, что старушка умерла по неизвестным ему причинам
Елена МОЛОДЦОВА
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Сожитель внучки забил бабушку до смерти, а потом сказал, что не знает, почему она умерла. Фото: СКР по Мурманской областиСожитель внучки забил бабушку до смерти, а потом сказал, что не знает, почему она умерла. Фото: СКР по Мурманской области
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Помните сказку про Красную Шапочку? Примерно по ее сюжету и разворачивались события в столице Заполярья 23 февраля. С той лишь разницей, что в этой истории в роли волка выступил сожитель внучки, а дровосека, который должен был спасти бабушку, и вовсе по близости не оказалось. В Ленинском округе убийство пожилой женщины называют зверским.

46-летний мужчина был вхож в квартиру пожилой женщины. В тот день он распивал там спиртные напитки, и в какой-то момент 81-летняя старушка чем-то ему не угодила. «Защитник Отечества» решил научить ее уму-разуму и стал бить кулаками по голове и телу. Такого бабушка не выдержала и умерла.

- После этого мужчина вышел из квартиры и встретился со своей сожительницей. Скорбную весть внучке он сообщил, но сказал, что не знает, почему бабушка умерла, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Приехавшие на место происшествия следователи установили, что травмы на теле погибшей носят насильственный характер. Однако мужчина своей вины не признает. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Между тем, подозреваемый в гибели бабушки был уже ранее неоднократно судим, правда, преимущественно за имущественные преступления. Теперь ему грозит новый срок – по части 4 стать 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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