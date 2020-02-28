В Териберке режут на металл суда, которые стали местной достопримечательностью

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:13:55+03:00

Кто успел сфотографироваться с судами в Териберке, должен радоваться. Больше такой возможности не будет. Фото: Лев Федосеев

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Териберка вошла в Топ-3 самых фотогеничных мест России, а все благодаря своему кладбищу судов. Причем село украшает сама природа: в январе штормящее море выбросило на берег суда, которые моментально стали местной достопримечательностью.

Туристы толпами ходили к двум лодкам ради эффектных кадров. Правда, народная тропа сюда скоро зарастет. Старые суда режут на металл...

- В настоящий момент одно судно уже полностью утилизировано, второе еще стоит. Но рабочие уже приступили к демонтажу аккумуляторов, разного рода проводов и металлических конструкций, расположенных внутри судна. В ближайшее время они приступят к разделке самого металлического корпуса, - пишет "Мурманский вестник".

Конечно, жалко, что Териберка лишится достопримечательности. Так же, как раньше из села "уплыл" скелет левиафана. Правда, на радость туристам остались декорации после съемок мистического триллера про Кольскую сверхглубокую.

ИСТОЧНИК KP.RU