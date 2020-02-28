В Коле нашли женщину, которая ничего о себе не помнит
Такая ситуация не такая уж редкость, но все же особенная.
27 февраля около 18.00 у дома №38 на проспекте Советский нашли женщину. Сотрудникам полиции северянка не смогла сказать, откуда шла и куда направлялась. Не вспомнила она даже свою фамилию.
- В отделение полиции позвонили из кредитной организации Колы. Ее сотрудники сообщили, что с утра у них сидит женщина. Ее одна из сотрудниц позже привезла в отделение. Женщина пояснила, что ничего не помнит о себе, только что ее зовут Лена, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Сейчас полицейские вместе с волонтерами поискового отряда "МурманСпас" пытаются найти знакомых или родственнов женщины. А саму Елену передали соцслужбе, а сегодня отвезли в больницу на обследование к врачам.
Напомним: в Мурманске ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который ушел от друга еще 5 февраля и не вернулся. Также в Мончегорске пропал 54-летний Виталий Колобов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU