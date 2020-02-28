2020-02-28T12:25:08+03:00
Общество

В Коле нашли женщину, которая ничего о себе не помнит

Сейчас сотрудники полиции ищут родных или знакомых северянки
Мария ПАШЕНКОВА
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Северянки совсем ничего о себе не помнит. Фото: vk.com/murmanspas51Северянки совсем ничего о себе не помнит. Фото: vk.com/murmanspas51
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Такая ситуация не такая уж редкость, но все же особенная.

27 февраля около 18.00 у дома №38 на проспекте Советский нашли женщину. Сотрудникам полиции северянка не смогла сказать, откуда шла и куда направлялась. Не вспомнила она даже свою фамилию.

- В отделение полиции позвонили из кредитной организации Колы. Ее сотрудники сообщили, что с утра у них сидит женщина. Ее одна из сотрудниц позже привезла в отделение. Женщина пояснила, что ничего не помнит о себе, только что ее зовут Лена, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Сейчас полицейские вместе с волонтерами поискового отряда "МурманСпас" пытаются найти знакомых или родственнов женщины. А саму Елену передали соцслужбе, а сегодня отвезли в больницу на обследование к врачам.

Напомним: в Мурманске ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который ушел от друга еще 5 февраля и не вернулся. Также в Мончегорске пропал 54-летний Виталий Колобов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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