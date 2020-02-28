2020-02-28T10:42:15+03:00
Общество

Мурманчане готовы выйти на митинг из-за пострадавшего от взрыва газа дома

По мнению жильцов, работы идут плохо
Мария ПАШЕНКОВА
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Пострадавший от взрыва газа дом на Свердлова обещали восстановить к осени этого года. Фото: vk.com/murmanskgroupПострадавший от взрыва газа дом на Свердлова обещали восстановить к осени этого года. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Дом №6/1 на улице Свердлова в Мурманске изрядно пострадал от взрыва газа почти два года назад. Тогда один из жильцов намеренно устроил трагедию из-за проблем в личной жизни. Почти полностью были разрушены три этажа одного из подъездов. При этом комиссия признала дом годным для дальнейшего проживания после восстановления.

Работы начались не так давно, а уже вызвали возмущение жильцов.

- Из уцелевших квартир выносят все: батареи, унитазы, стояки, ванны, вскрывают полы для установки швеллера (уголка). Ранее уже были выделены деньги на временную крышу, на уборку развалин, на забор. Сколько же будет еще выделено денег из бюджета на восстановление этого подъезда, учитывая, что в Ленинском районе в среднем квартиры стоят от 1,5 до 2 миллионов рублей. На выделенные деньги можно было уже расселить от 16 до 20 квартир, - пожаловался в группе "Мурманск" Александр Громов.

Сейчас мужчина ищет жильцов других квартир разрушенного поъезда, чтобы с ними устроить санкионированный митинг.

Ранее администрация Мурманска сообщала "КП", что восстановить дом на Свердлова планируют до сентября этого года, хотя ранее срок работ был больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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