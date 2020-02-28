Журналиста из Брянска спасли в Хибинах во время снежной бури

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:06:33+03:00

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Хибины прекрасны и опасны. Причем не только для новичков-спортсменов и туристов, но и для опытных путешественников.

Вот и у журналиста из Брянска Станислава Белышева за плечами ольшой опыт походов на лыжах. Но заставшая его во время перехода по ущелью непогода спутала все карты.

В тот день обещали сильный снег, но мужчина рискнул выйти на маршрут к туристической базе Куэльпорр. До нее Станислав дошел без проблем, а потом начались трудности. На базе не было Интернета, поэтому он не смог узнать прогноз погодаы. И на обратном пути его застала метель.

- Видимость снижалась до 5-3 метров, затрудняя поход по «вешкам». Я вынужденно отклонялся от маршрута. Сломалась одна лыжная палка, изрядно погнулась другая. Примерно в полутора километрах от памятного креста под большим вопросом оказалось как благоприятное завершение похода через Хибины в Кировске, так и возвращение на турбазу Куэльпорр. В этой ситуации появление на снегоходе спасателя МЧС, имя которого, к сожалению, мне не известно, стало для меня реальным спасением. Спасатель, не смотря на сложные погодные условия, доставил меня на базу в Куэльпорр, а в дальнейшем его коллеги оказали мне абсолютно безвозмездное содействие в эвакуации в Кировск, - написал журналист в благодарственном письме в МЧС по Мурманской области.

В ведомстве уточнили, что спасателя зовут Василий Михалев.

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