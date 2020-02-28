2020-02-28T09:24:41+03:00
Общество

В Мурманской области полярки с первого дня работы будут начислять с 1 апреля

Также с 30 до 35 лет увеличен возраст тех, кто сможет претендовать на выплаты
Мария ПАШЕНКОВА
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С 1 апреля приезжающие специалисты будут получать полярки с первого дня работы в размере 100%.С 1 апреля приезжающие специалисты будут получать полярки с первого дня работы в размере 100%.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жаркое обсуждение изменений в закон "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" произошло на заседании Мурманской областной Думы 27 февраля.

Напомним: по инициативе губернатора Андрея Чибиса было предложено начислять приезжащим работать в регион полярки с первого дня работы, а также давать эти выплаты не до 30 лет, а до 35. Не все парламентарии согласились с тонкостями изменений, но все-таки закон был принят. В силу он вступит уже с 1 апреля 2020 года. Отмечается, что работникам, которые были трудоустроены ранее этого срока и у которых процентная надбавка была заработана не в полном объеме, с 1 апреля 2020 года она будет установлена в размере 80%.

- Создание для молодых мурманчан дополнительных стимулов оставаться жить и работать в родном регионе, с одной стороны, и привлечение к нам молодых сотрудников из других регионов, с другой стороны, для правительства Мурманской области является ключевой задачей. Молодые кадры для региона, и свои, и вновь прибывшие, – это необходимое условие для проведения задуманных преобразований в области, - прокомментировала принятие закона первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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