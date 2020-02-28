Школьники из Апатитов напились пива и коньяка и попали в реанимацию

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:20:07+03:00

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Не зря алкоголь продают только совершеннолетним, ведь зеленый змей может легко одолеть организм взрослого, что уж говорить о детях.

Так, 18 февраля два подростка из Апатитов решили развлечься, купив в магазине пару бутылок крепкого пива. Однако перебрали. Мальчики употребили по полтора литра хмельного напитка, и для одного из юных северян эта доза спиртного оказалась непосильной. 14-летнего школьника увезли в городскую больницу. К счастью, врачи вернули его в чувство, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Подобный случай в Апатитах произошел спустя неделю, а именно 25 февраля. На этот раз 10-летнего ребенка отравили коньяком его более старшие друзья. Мальчик потерял сознание, и ему тоже понадобилось помощь медиков. На данный момент он уже очнулся, с ним все в порядке, однако пока находится в реанимации.

- По данным фактам полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU