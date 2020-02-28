2020-02-28T13:11:42+03:00
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Бывший «Гастроном» на проспекте Ленина в Мурманске стал объектом культурного наследия

Такой же статус получило здание областного УМВД
Наталья ЛОБАНОВА
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На проспекте Ленина,71 в Мурманске раньше был "Гастроном", теперь здесь тоже находится магазин.На проспекте Ленина,71 в Мурманске раньше был "Гастроном", теперь здесь тоже находится магазин.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Престижным статусом недавно обзавелись в Мурманске два здания. Объектами культурного наследия регионального значения стал бывший «Гастроном» на проспекте Ленина,71, где сейчас находится супермаркет, и дом №64 на том же самом проспекте, где располагается Управление внутренних дел Мурманской области.

- На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы включить торговое здание и здание Управления внутренних дел в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, - сообщается в официальном распоряжении министра культуры Мурманской области Евгения Гомана.

Теперь оба дома стали памятниками архитектуры, на территории которых запрещено мусорить, размещать рекламные вывески, а также заниматься там строительными и земляными работами.

Напомним: здание администрации областного правительства тоже недавно признали культурно значимым объектом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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