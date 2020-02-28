Бывший «Гастроном» на проспекте Ленина в Мурманске стал объектом культурного наследия
Престижным статусом недавно обзавелись в Мурманске два здания. Объектами культурного наследия регионального значения стал бывший «Гастроном» на проспекте Ленина,71, где сейчас находится супермаркет, и дом №64 на том же самом проспекте, где располагается Управление внутренних дел Мурманской области.
- На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы включить торговое здание и здание Управления внутренних дел в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, - сообщается в официальном распоряжении министра культуры Мурманской области Евгения Гомана.
Теперь оба дома стали памятниками архитектуры, на территории которых запрещено мусорить, размещать рекламные вывески, а также заниматься там строительными и земляными работами.
Напомним: здание администрации областного правительства тоже недавно признали культурно значимым объектом.
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