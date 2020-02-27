Пассажиры автобуса №120, ехавшего из Туломы в Мурманск, отравились выхлопными газами

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:07:01+03:00

Поездка в автобусе из Туломы в Мурманск оказалась опасной для здоровья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

26 февраля рейс из Туломы в Мурманск на 9.08 не заладился с самого начала. Заполнившие салон пассажиры практически сразу, как закрылись двери, почувствовали запах выхлопных газов.

- Начало резать глаза и, как я заметила, не только у меня. Мужчина сказал об этом подошедшему кондуктору. Она ушла и так ничего не предприняла. Глаза продолжало сильно резать, и начало сушить во рту. Выходить я не собиралась – опаздывала на учебу, - рассказывает студентка Анастасия Титова.

Однако попасть на пары в тот день девушке было не суждено. На улице у нее стала кружиться голова.

Такой диагноз после поездки в автобусе девшуке поставили медики. Фото: Анастасия Титова

- В колледже мне измерили давление - было что-то около 160. Голова все больше кружилась и стала болеть, губы дрожали. В «скорой» на меня сразу надели кислородную маску и сделали ЭКГ. Давление начало падать. Меня отвезли в больницу, взяли анализы и поставили диагноз: «Вдыхание отходных газов возгорания горючих веществ легкой степени», - говорит собеседница «КП».

Вместе с ней к медикам обратилась еще одна студентка, ехавшая в том же автобусе. Она пострадала меньше – давление поднялось до 130. Также очевидцы сообщают об упавшем мужчине, который ехал весь в крови.

- О случившемся мы узнали из соцсетей. От наших сотрудников информации не поступало. Сейчас проводим служебное расследование, ждем объяснительные от водителя и кондуктора, - сообщили «КП» в ПАО «Мурманскавтотранс». – По «горячим следам» удалось выяснить, что один из пассажиров поскользнулся на улице, разбил лицо, а потом сел в автобус. Кондуктор спросила, нужна ли ему помощь, он отказался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU