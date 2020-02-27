В Москве будут судить мошенников из Мурманска, которые занимались продажей несуществующих товаров

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:46:29+03:00

Вместе с жителями других регионов они наворовали на 51 миллион рублей

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Банду мошенников, в которой также состояли мурманчане, ждет суд. Оно и понятно, ведь от их афер пострадали аж 234 компании, индивидуальных предпримателя и обычных людей, которые собирались купить в Интернете нужные им товары. Однако приобрести они могли только дырку от бублика.

- Завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, состоящего из 23 человек, и мошенничестве в особо крупном размере. Размер причиненного ущерба юридическим и физическим лицам составил более 51 миллиона рублей, - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Известно, что злоумышленники торговали во всемирной паутине несуществующими продуктами питания и автомобильными шинами. Товары у них стоили на порядок ниже, поэтому они требовали предоплату в 100 тысяч рублей, получив которую, переставали выходить на связь.

Подозреваемых задержали в Москве и области, Санкт-Петербурге, Пензе, Мурманске и Калужской области. В результате обысков, оперативники нашли у них более 25 миллионов рублей.

Московскими следователями возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Сейчас материалы дела направлены в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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