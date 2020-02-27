Против экзорциста из Ковдора, напугавшего двух девочек, не стали возбуждать уголовное дело

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:46:03+03:00

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История, граничащая со скандалом в Кандалакше, где подросток избил, придушил и закопал ребенка в снег, происходит в Ковдоре. С начала февраля не утихают слухи, что в городе орудует педофил. На самом деле назвать так одного из местных жителей все же нельзя.

- Мужчина пригласил в гости двух восьмилетних девочек, и они пошли. В квартире он поставил одну из них на колени и заставил молиться, а вокруг совершал какие-то действия с иконой. Однако он их не запугивал. Из-за его неадекватного поведения юные гостьи сами боялись покинуть квартиру, - рассказывает источник «КП», знакомый с ситуацией.

Разумеется, как только девочки оказались дома, они тут же обо всем рассказали родителям, а те уже обратились в правоохранительные органы. Там провели проверку и опросили, в том числе, и самого главного героя этой истории, который к тому моменту успел уехать в Санкт-Петербург. Увы, какими бы пугающими не были его поступки, под статьи Уголовного кодекса РФ они не подпадают.

- По результатам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Поскольку нет состава преступления, связанного с половой неприкосновенностью и насильственными действиями, а также не получены факты о насильственном удержании девочек в квартире, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Закон есть закон! Жителям Ковдора остается надеяться, что вернувшись в город, экзорцист не пойдет дальше, нанеся непоправимый вред здоровью и психики детей.

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