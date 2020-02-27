2020-02-27T12:09:06+03:00
Звезды

Пьесу «Тартюф» сыграют на сцене Мурманского областного драматического театра спустя 38 лет

Все билеты на известную постановку уже раскупили
Наталья ЛОБАНОВА
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Последний раз спектакль ставили в 1982 году. Фото: pixabay.comПоследний раз спектакль ставили в 1982 году. Фото: pixabay.com
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28 и 29 февраля в Мурманском областном драмтеатре состоится премьера спектакля по классической комедии Мольера «Тартюф»... снова. Последний раз пьесу ставили в заполярной столице 38 лет назад.

- Она была представлена в 1982 году. Тогда режиссером был Юлий Дворкин, ученик Товстоногова. Святошу Тартюфа играл ныне известный актер театра и кино, заслуженный артист России Леонид Ниценко, - отметила руководитель литературно-драматургической части театра Ольга Феофанова.

Спустя почти четыре десятка лет в творческой истории областной драмы вновь появляется мольеровский герой, на этот раз в интерпретации Федора Чернышева, опытного режиссера, выпускника Театрального института имени Б. Щукина. Как отмечается в афише, это будет «почти классическая комедия в двух действиях», так как постановка имеет необычную интерпретацию, а герои пьесы отражают разные эпохи – от классицизма до наших дней.

В «Тартюфе» задействованы заслуженный артист России Александр Водопьянов, артисты Наталья Боброва, Владимир Вагайцев, Наталья Волкова, Глеб Глебов и другие. На сцене прозвучат живые вокальные номера и современная музыка.

К слову, на новую премьеру все билеты уже раскуплены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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