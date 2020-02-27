Пьесу «Тартюф» сыграют на сцене Мурманского областного драматического театра спустя 38 лет
28 и 29 февраля в Мурманском областном драмтеатре состоится премьера спектакля по классической комедии Мольера «Тартюф»... снова. Последний раз пьесу ставили в заполярной столице 38 лет назад.
- Она была представлена в 1982 году. Тогда режиссером был Юлий Дворкин, ученик Товстоногова. Святошу Тартюфа играл ныне известный актер театра и кино, заслуженный артист России Леонид Ниценко, - отметила руководитель литературно-драматургической части театра Ольга Феофанова.
Спустя почти четыре десятка лет в творческой истории областной драмы вновь появляется мольеровский герой, на этот раз в интерпретации Федора Чернышева, опытного режиссера, выпускника Театрального института имени Б. Щукина. Как отмечается в афише, это будет «почти классическая комедия в двух действиях», так как постановка имеет необычную интерпретацию, а герои пьесы отражают разные эпохи – от классицизма до наших дней.
В «Тартюфе» задействованы заслуженный артист России Александр Водопьянов, артисты Наталья Боброва, Владимир Вагайцев, Наталья Волкова, Глеб Глебов и другие. На сцене прозвучат живые вокальные номера и современная музыка.
К слову, на новую премьеру все билеты уже раскуплены.
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