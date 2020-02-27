2020-02-27T10:55:22+03:00
Общество

В Финляндии зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом

Заразу подхватила жительница страны, вернувшаяся из Италии
Мария ПАШЕНКОВА
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Заболевшая жительница Финляндии 23 февраля вернулась из Италии.Заболевшая жительница Финляндии 23 февраля вернулась из Италии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Мурманской области еще не было ни одного случая заражения коронавирусом. Однако болезнь есть у наших границ.

Напомним: 29 января в Ивало был выявлен первый заболевший. Диагноз подвердился у туристки из Уханя. К счастью, сейчас она успешно вылечилась.

Однако теперь в Финляндии, на этот раз в Хельсинки, 26 февраля выявили второго зараженного. В этот раз заразу подхватила жительница страны, которая на днях вернулась из Италии. Напомним, что именно эта европейская страна бьет печальный рекорд по числу заболевших коронавирусом.

- Женщина вернулась в Финляндию в воскресенье. Он был в контакте с двумя людьми в Финляндии, которые были достигнуты. Оба являются бессимптомными и в настоящее время находятся в изолированных домашних условиях, - сообщает Yle.fi.

Правда, число изолированных может вырасти: сейчас специалисты изучают, что женщина делала с воскресенья по среду. Сама жительница Финлядии сейчас лихорадит, однако чувствует себя удовлетворительно.

Ранее в Петрозаводске житель Мурманской области пошутил, что у него коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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