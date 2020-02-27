2020-02-27T11:31:15+03:00
Общество

В Мурманске эвакуируют вокзал из-за тренировки спецслужб

О плановых учениях северян и гостей города предупредили заранее
Елена МОЛОДЦОВА
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На мурманском вокзале проведут антитеррористическую тренировку.На мурманском вокзале проведут антитеррористическую тренировку.Фото: Архив "КП"
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В последнее время социальные и стратегические объекты в столице Заполярья минируют уж слишком часто. Людей эвакуируют, а угроза взрыва, к счастью, не подтверждается.

Напомним: с декабря уже несколько раз по сигналу тревоги спецслужбы стягивались к правительству, больницам и судам. Народ уже настолько устал от этих вспышек паники, что в этот раз его решили предупредить об учениях, которые пройдут в самом сердце Мурманска.

- 27 февраля с 12.30 до 15.00 на железнодорожном вокзале будет проведена антитеррористическая тренировка с участием экстренных служб и силовых ведомств региона, - сообщает правительство Мурманской области. – Здание эвакуируют, передвижение посетителей и персонала временно ограничат, как и движение транспорта на привокзальной площади.

Северян и гостей города просят отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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