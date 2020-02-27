В Мурманске эвакуируют вокзал из-за тренировки спецслужб
В последнее время социальные и стратегические объекты в столице Заполярья минируют уж слишком часто. Людей эвакуируют, а угроза взрыва, к счастью, не подтверждается.
Напомним: с декабря уже несколько раз по сигналу тревоги спецслужбы стягивались к правительству, больницам и судам. Народ уже настолько устал от этих вспышек паники, что в этот раз его решили предупредить об учениях, которые пройдут в самом сердце Мурманска.
- 27 февраля с 12.30 до 15.00 на железнодорожном вокзале будет проведена антитеррористическая тренировка с участием экстренных служб и силовых ведомств региона, - сообщает правительство Мурманской области. – Здание эвакуируют, передвижение посетителей и персонала временно ограничат, как и движение транспорта на привокзальной площади.
Северян и гостей города просят отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие.
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