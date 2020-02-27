В Кандалакше устроили травлю семье подростка, который закопал в снег живым ребенка

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:44:25+03:00

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Круги по воде о истории, случившейся 21 февраля в Кандалакше, идут далеко. Вся страна обсуждает, как 15-летний Денис Иванов* избил 11-летнего Витю, а затем закопал его в снег полураздетым. Подросток думал, что его жертва мертва.

Сейчас Денис находится в СИЗО, а Витя - в больнице. Их родителям приходится несладко.

- В отношении семьи подростка развернулась травля. Конечно, они ответственны, что не уследили за сыном, упустили, воспитали жестоким, но это не значит, что над ними нужно издеваться также, как издевался над другими он. Обращаюсь ко всем землякам - остановите поток бессмысленности и агрессии. Сочувствие - да, сострадание - да, понимание - да, требование справедливости - тоже да, но агрессия и злоба, это еще одно подтверждение того, что само общество играет роль в воспитании жестоких подростков, ведь они читают и впитывают эти комментарии. И кто знает, как они скажутся на формировании их личностей. Давайте успокоимся и дождемся справедливого наказания, - написал на личной странице в "ВКонтакте" глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Семья Вити же устала от повышенного внимания СМИ. Также Павлов встретился со следователями - напомним, расследование уголовного дела по покушению на убийство малолетнего находится на особом контроле у руководства СКР.

*Имена участников истории изменены

ИСТОЧНИК KP.RU