2020-02-27T08:44:25+03:00
Общество

В Кандалакше устроили травлю семье подростка, который закопал в снег живым ребенка

А родители пострадавшего ребенка устали от повышенного внимания СМИ
Мария ПАШЕНКОВА
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Глава Кандалакши и Кандалакшского района стретился со следователями по расследованию громкого уголовного дела. Фото: Михаил ПавловГлава Кандалакши и Кандалакшского района стретился со следователями по расследованию громкого уголовного дела. Фото: Михаил Павлов
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Круги по воде о истории, случившейся 21 февраля в Кандалакше, идут далеко. Вся страна обсуждает, как 15-летний Денис Иванов* избил 11-летнего Витю, а затем закопал его в снег полураздетым. Подросток думал, что его жертва мертва.

Сейчас Денис находится в СИЗО, а Витя - в больнице. Их родителям приходится несладко.

- В отношении семьи подростка развернулась травля. Конечно, они ответственны, что не уследили за сыном, упустили, воспитали жестоким, но это не значит, что над ними нужно издеваться также, как издевался над другими он. Обращаюсь ко всем землякам - остановите поток бессмысленности и агрессии. Сочувствие - да, сострадание - да, понимание - да, требование справедливости - тоже да, но агрессия и злоба, это еще одно подтверждение того, что само общество играет роль в воспитании жестоких подростков, ведь они читают и впитывают эти комментарии. И кто знает, как они скажутся на формировании их личностей. Давайте успокоимся и дождемся справедливого наказания, - написал на личной странице в "ВКонтакте" глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Семья Вити же устала от повышенного внимания СМИ. Также Павлов встретился со следователями - напомним, расследование уголовного дела по покушению на убийство малолетнего находится на особом контроле у руководства СКР.

*Имена участников истории изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кандалакше устроили травлю семье подростка, который закопал в снег живым ребенка
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