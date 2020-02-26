2020-02-26T16:54:09+03:00
Общество

Узбекистанец нелегально жил в Мурманске три года

Мигранту выписали штраф и отправили домой на Родину
Наталья ЛОБАНОВА
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Возвращаться в свою страну мужчина не собирался. Фото: пресс-служба УФССП России по МОВозвращаться в свою страну мужчина не собирался. Фото: пресс-служба УФССП России по МО
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Гражданину Узбекистана, видимо, так понравилось жить в Кольском крае, что он решил остаться тут навсегда. Однако 40-летнему мужчине все-таки пришлось собрать чемоданы и покинуть нашу страну, ведь законный срок своего пребывания здесь он продлевать не собирался.

- Иностранец нелегально проживал на территории России уже после истечения разрешенного срока. За это его подвергли административному выдворению. Он должен был выехать из страны, однако этого не произошло. Последние три года мигрант жил в Мурманске по разным адресам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Первомайский районный суд города назначил чужестранцу штраф в 4 тысячи рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Судебные приставы сопроводили узбекистанца до пункта пропуска через госграницу России в московский аэропорт «Внуково».

К слову, этот факт не единичный. Всего с начала этого года Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области за нарушение режима проживания выпроводила за пределы нашей страны уже 8 иностранных мигрантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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