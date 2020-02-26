2020-02-26T17:06:01+03:00
Общество

На онлайн-картах появились отметки о граффити в Мурманской области

В 2ГИС отмечают, что северяне почти не используют в стрит-арт черный и серый цвета
Лидия АРСТОВА
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В прошлом году в заполярных городах появилось много красочных граффити. Фото: правительство Мурманской областиВ прошлом году в заполярных городах появилось много красочных граффити. Фото: правительство Мурманской области
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Когда большую часть дней в году тебя окружают сплошные 50 оттенков серого, так и хочется внести в жизнь красок! Северяне, к примеру, разрисовывают дома и стены цветными граффити.

Нелюбовь к скуке уличных художников отметили даже сотрудники 2ГИС. Они сообщают, что на Кольском Заполярье для разрисовки используют «полярные» цвета: сине-фиолетовый и огненно-охровый. На онлайн-картах появились арт-объекты жителей Мурманской области.

- Как северное сияние преображает полярную ночь, летом 2019 года Мурманск вспыхнул яркими работами стрит-арт-художников. Хрущевки и объекты теплотрасс изменились благодаря проекту «Комфортная городская среда», - сообщается на сайте 2ГИС.

Среди работ, отмеченных на карте Мурманска, «Полярный день и полярная ночь» Марии Михайленко, «Подводный мир» и «Свитер с оленями». В области: «Морошка» и «Диптих «Чайки» в Мончегорске, «Девушка-лето» и «Лыжник» в Кировске, «Благословение» в Апатитах и множество других оригинальных и красочных граффити.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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