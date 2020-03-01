«Дом отторгает»: в Мурманске от здания отпал козырек, «прихватив» кусок сайдинга
Прогуливаться вдоль домов в предвесенний период необходимо с особой осторожностью. На голову может свалиться не только огромная сосулька или пуд снежной массы, но и… козырек бывшего магазина. Жители микрорайона Роста в Мурманске стали свидетелями такого «схода» со здания.
Так, у жилого дома №17 по улице Нахимова «откололась» внушительных размеров пристройка над крыльцом бывшего магазина игрушек. Козырек был ветхим и массивным.
- Дом отторгает, - так описали ситуацию в соцсети «Моя Роста».
Лучше и не скажешь! Только падение могло стать причиной приобретения инвалидности у какого-нибудь случайного прохожего или даже закончиться летальным исходом.
«Комсомолка» связалась с руководством управляющей компании, к которой относится дом.
- Козырек – непроектный. Хозяева магазина установили его без согласования с нами. Причина падения – скопление снежной массы на итак ветхой конструкции, которую должен был убрать собственник помещения. Рядом, к примеру, установлен проектный козырек, который мы регулярно чистим. А тот, что упал, – самовольно поставленный. Мы его увезли, но ответственность за него не несли, - рассказала «КП» специалист отдела развития «Севжилсервис» Ирина Кузьмичева.
Ранее «Комсомолка» сообщала о сошедшей с крыши снежной массы. Из-за схода без электричества остались пять жилых домов.
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