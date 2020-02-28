2020-02-28T14:25:27+03:00
Общество

"Как тебе такое, Илон Маск?": Жители Апатитов из-за протекающей крыши в подъезде накрывают пакетом щиток

Однако коммунальщики называют это «комедией плохого сценариста»
Лидия АРСТОВА
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Вот такое ноу-хау от жителей Апатитов. Фото: vk.com/narodnoetvxВот такое ноу-хау от жителей Апатитов. Фото: vk.com/narodnoetvx
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Главней всего погода в доме. И уж совсем не весело, когда смысл песни настолько буквальный, что дождь идет прямо в подъезде жилого дома. И при помощи зонта ничего не исправть. Такая ситуация произошла в Апатитах.

Администрация интернет-сообщества «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ» окрестила проблему «Апатитское ноу-хау». Дело в том, что жители дома №17 на улице Козлова вынуждены прятать электрощиток под мусорным пакетом, чтобы в него не проникла вода. С наступлением оттепели наледь на крыше начала таять, и ручьи потекли даже на первый этаж.

В комментариях под постом - баталии. Судя по ним, это проблема не первого дня. Об этом снимало сюжет телевидении, проходили проверки. Апатитчане шутят, что такое Илону Маску и не снилось. Впрочем, нашлись те, кто не видит проблему.

- Если кровля течет, то с пятого на первый этаж. Все электрощиты сухие, очень плохой сценарист придумал эту комедию. Заявок на залитие с вашего подъезда не поступало очень давно, - написал генеральный директор ООО «Атэк-Монтаж» Александр Марфин.

- Мы живем в квартире с грибками! Есть что сказать - приезжайте и вам покажем, а то втихаря по подъезду пробежали, – ответила местная жительница Елена Виноградова на слова Александра Марфина.

Генеральный директор посоветовал комментаторам в подобных ситуациях обращаться в управляющую компанию для последующей починки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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