Источник: подросток из Кандалакши, закопавший в снег мальчика, признался в других преступениях

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:07:31+03:00

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Два месяца будет находиться в СИЗО 15-летний Денис Иванов*, который закопал в снег живым 11-летнего мальчика. Расследование уголовного дела по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего взято на особый контроль руководством СКР.

Сейчас следователи общаются с жестоким парнем.

- Заступился за друга и пошел убивать. Так 15-летний подросток объяснил, почему избил и чуть не задушил маленького мальчика в лесу. Он якобы постоянно задирал одноклассника парня. Об этом нам сообщил источник, близкий к следствию. Все детали того дня Денис пересказал с точностью до минуты. Без паники и волнения в голосе. А в конце заявил, что искренне раскаивается. Но специалисты ему не верят – сожаление о содеянном не выдает ни речь, ни мимика, ни поведение. Сейчас подросток находится в СИЗО. На допросе в СК он признался еще в одном убийстве, - пишут соцсети.

Ранее в полиции Мурманской области сообщили, что Дениса пытались изолировать от общества, но диагноз - бронхиальная астма - позволили ему остаться на свободе. Мама подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности, она сама признавалась, что не может справиться с сыном.

*Имена изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU