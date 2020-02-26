Губернатор Мурманской области спас невесту, которую не пускали в самолет с платьем
О доброй истории с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стало известно "КП" от своих читателей.
На прошлой неделе глава региона летел в Москву компанией-лоукостером. В очереди на посадку рядом стояла пара, у девушки в руках было свадебное платье. Вот только жесткие правила авиакомпании не преусматривают пронос таких вещей в салон.
- Представители перевозчика сказали девушке, что она должна сдать платье в багаж. Она стала возражать, что тогда оно может быть испорчено. Девушка плакала, ее жалели, но никто ничего не мог сделать. За нее заступился Андрей Чибис, который стал общаться с представителями компании, чтобы они поступили человечно, - рассказал "КП" один из очевидцев тех событий.
История закончилась хорошо - девушке разрешили пронести платье в чехле в салон.
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