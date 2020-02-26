В баре Мурманска задержали мужчину, который поджег дымовую шашку

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:39:37+03:00

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Дело было вечером, делать было нечего. Дебошир в Мурманске развлекался как мог, мешая всем окружающим. Однако его забавы могли навредить здоровью людей.

В одном из баров Мурманска, который находится на проспекте Героев-североморцев, сработала тревожная сигнализация. Чтобы узнать, что же там произошло, в увеселительное заведение отправился наряд росгвардейцев.

- Администратор бара рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что один из посетителей матерится и мешает другим гостям, а на неоднократные просьбы персонала не реагирует. После очередного замечания мужчина наконец вышел из бара, однако буянить не перестал. Он поджег дымовую шашку и напустил в помещение дым, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны осмотрели дебошира и попросили достать запрещенные предметы. В итоге, у горожанина нашли вещицу, схожую с гранатой. К счастью, она оказалось муляжом. После этого мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас в отношении него проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU