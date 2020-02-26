2020-02-26T13:52:56+03:00
Общество

В Мурманске сотрудники ДПС задержали пьяного экскаваторщика

Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался
Наталья ЛОБАНОВА
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Водителю снегоуборочной машины может грозить штраф до 30 тысяч рублей.Водителю снегоуборочной машины может грозить штраф до 30 тысяч рублей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Северянам, живущим на проспекте Героев-североморцев в Мурманске, было очень весело просыпаться утром 22 февраля. А дело все в том, что неподалеку от дома №75 орудовал экскаваторщик, который был подшофе.

- Тракторист устроил конфликт с жильцами, разбрасывал снег по двору, повредил автомобили, обстукивал ковш о стену дома. Задержан сотрудниками ДПС, идет разбор «полетов», - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» в соцсетях.

И действительно, теперь с пьяным водителем, наделавшим шуму, разбираются госавтоинспекторы.

- 22 февраля был остановлен водитель экскаватора с характерными признаками алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался, в настоящее время проводится проверка, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К слову, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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