2020-02-26T14:29:57+03:00
Общество

Попытка №2: Кандалакшскую ЦРБ возглавил бывший главврач «Севрыбы» Альфред Татаркулов

Искать новую работу медику пришлось после того, как закрылся санаторий «Тамара»
Елена МОЛОДЦОВА
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Альфред Татаркулов примется за реанимацию Кандалакшской ЦРБ. Фото: Кандалакша ОнлайнАльфред Татаркулов примется за реанимацию Кандалакшской ЦРБ. Фото: Кандалакша Онлайн
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Вот уже почти год, как одно из самых проблемных медицинских учреждений Кольского полуострова живет без руководителя. Напомним: в середине апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании уволил главного врача Кандалакшской ЦРБ Владимира Петрова, работа которого привела больницу к кризису.

Однако найти профессионала на эту должность оказалось нелегко, хотя попытка была. В августе попробовал реанимировать учреждение травматолог из Мурманска и заместитель начальника по медицинской службе флота медсанчасти «Севрыба» Дмитрий Белоусов. Однако на днях выяснилось, что должность вновь оказалась вакантной, правда, ненадолго.

- Кандалакшскую ЦРБ возглавит Альфред Татаркулов, - сообщил «КП» в министерстве здравоохранения Мурманской области.

По какой причине Дмитрий Белоусов покинул этот пост, не известно. Тем не менее, теперь выполнить поставленные губернатором задачи попробует его бывший начальник.

До сентября 2018 года Альфред Джагапарович возглавлял медсанчасть «Севрыба» в Мурманске. Свое кресло он покинул по требованию работодателя, хотя коллектив единогласно выступал в его защиту. Последние полтора года Татаркулов работал в санатории «Тамара», а после того, как тот закрылся, решил попробовать свои силы на юге Мурманской области.

Остается надеяться, что ему удастся наладить качественную и доступную медицинскую помощь для местных жителей, а также уделить внимание обновлению материально-технической базы больницы и создать комфортные условия работы для сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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