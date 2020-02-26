2020-02-26T13:23:23+03:00
Общество

Северянка уехала из Туломы в Карелию на такси за 17 600 рублей

Дорога из Мурманской области заняла 12 часов
Ника СВЕТЛОВА
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Поездка на такси из Туломы в Пудож заняла почти 12 часов.Поездка на такси из Туломы в Пудож заняла почти 12 часов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хочешь самолетом, хочешь поездом, хочешь на судне, - у северян есть много вариантов, как путешествовать. Главное выбрать, что тебе по карману и по душе.

Одна северянка решила, что хочет поехать из Туломы в Пудож на такси. На ее заказ откликнулась одна из служб Мурманской области, и уже в 15.00 к женщине приехала Kia Rio. К месту назначения пассажирка добралась в 2.45 ночи.

- Маршрут занял почти 12 часов с учетом всех остановок. Цена заказа составила 17 600 рублей. Это не первая протяженная поездка в Мурманской области. Так, например, в 2018 году пассажир заказал автомобиль из Мурманска в Архангельск. На выполнение заказа ушло больше 19 часов, за это время водитель и пассажир преодолели 1593 километра. Менее длинной оказалась поездка из Рыбинска до Кировска — 1467 километров, дорога заняла больше суток: 25 часов и 40 минут, - рассказали в службе такси.

Впрочем, это не предел. Так, в 2016 году семья из трех человек проехала через всю страну по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край). Протяженность поездки составила 9200 километров.

Напомним: в свое время житель Мурманска хотел на такси возить пассажиров до Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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