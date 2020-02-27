В Мурманске двое мужчин избили ногами и ограбили пенсионера

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:32:43+03:00

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Ходить по улицам бывает опасно, даже если ты просто спешишь домой и никого не трогаешь. И дело тут совсем не в гололедице.

В полицию обратилась жительница заполярной столицы, рассказав, что ее пожилого отца ограбили. Оказалось, что злоумышленники похитили у пенсионера сотовый телефон, документы и деньги. Общий ущерб составил 12 тысяч рублей.

- Прибывшим стражам порядка 60-летний потерпевший объяснил, как все было. Он возвращался домой из кафе и внезапно сзади к нему подбежали двое мужчин, которые повалили его на землю, избили ногами и отобрали имущество. Сразу после этого они быстро сбежали с места преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В итоге, 32-летнего и 41-летнего подозреваемых задержали. Они оказались жителями Мурманска. Ранее мужчины уже не раз привлекались к уголовной ответственности. Они признались в содеянном и пояснили, что похищенные вещи поделили между собой, а деньги потратили.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». За свое преступление их может ожидать до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU