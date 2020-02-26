Мурманск вошел в число городов с самыми красивыми мужчинами

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:20:34+03:00

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На днях Мурманскстат перед Днем защитника Отечества представил портрет среднестатистического мужчины в Заполярье. А один из российских сервисов бронирования жилья для отдыха решил выяснить, где же в стране живут самые красивые представители сильного пола.

Для этого в своей группе "ВКонтакте" он провел голосование. Пользователям предложили выбрать один из десяти городов. Поучаствовали в опросе не так уж много человек (по состоянию на утро 26 февраля - всего 79). Но этого хватило, чтобы сервис представил результаты.

- Город черноморского флота России Севастополь (32%) лидирует в рейтинге городов с самыми красивыми мужчинам. По мнению туристов, военные моряки — образец мужской красоты. Также в тройку городов страны, где живут красивые мужчины, вошли Санкт-Петербург (25,6%) и Мурманск (11,5%), - сообщают авторы опроса.

Также в голосовании участвовали Москва, Сочи, Пятигорск, Саратов, Челябинск, Владивосток и Петрозаводск.

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