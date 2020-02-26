Следователи подарили мальчику, которого закопали живым в снег, сладости и планшет

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:22:23+03:00

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Такого внимания семья 8-летнего Вити* точно не хотела бы, но приключившаяся с ним беда стала более чем резонансной. Напомним, ребенка живым в снег закопал 15-летний подросток из Кандалакши. Сначала он избил мальчика, придушил, а потом, подумав, что совершил убийство, решил избавиться от тела.

Когда Витю привезли в реанимацию Кандалакшской районной больницы, температура его тела была всего +26 градусов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже распорядился подумать над тем, как наградить врачей, спасших мальчика.

Сейчас Витю уже перевели из реанимации в общую палату травматологического отделения, где он круглосуточно находится с мамой. Там его навестили следователи. Повод был более чем приятный.

- Сотрудники следственного отдела пообщались с мальчиком и его мамой, которой рассказали о ходе и перспективах расследования уголовного дела, обсудили возможность оказания ребенку помощи, в том числе психологической. В заключение встречи сотрудники следственного отдела пожелали Вите скорейшего выздоровления и вручили подарок от лица отдела – сладости и планшетный компьютер, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: руководитель Следкома поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 15-летнего подростка.

* имя изменено

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