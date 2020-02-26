В Кировске в заметенной снегом машине нашли труп мужчины

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На выходных в заполярных пабликах в "ВКонтакте" появилась информация, что в Кировске на улице Комсомольской под машиной нашли труп. История казалась более чем загадочной, однако на самом деле все вышло гораздо проще.

- За сутки до этого 52-летний мужчина вышел из дома и сел в машину. После его никто не видел. Тело нашли машине на следующий день. Признаков насильственной смерти, например, телесных повреждений, обнаружено не было, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала "КП" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Вероятно, мужчине стало плохо за рулем, когда он еще не успел даже завести машину. Его не обнаружили сразу, потому как машину в сильный снегопад успело замести так, что она больше походила на сугроб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU