В Мурманске за одну ночь выпала почти половина месячной нормы снега

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:39:43+03:00

В Заполярье если не везет в любви и деньгах, значит повезет со снегом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральной части города выпало 11 миллиметров осадков, а в северной – 8 миллиметров

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Нынешняя зима не дает расслабиться заполярным коммунальщикам, которые с утра до ночи убирают завалы снега. В феврале белое покрывало с ног до головы накрыло Кировск. Выходить чистить улицы наперевес с лопатой пришлось даже сотрудникам администрации города, ведь сугробы были там выше крыши.

Отличился и Мурманск: январь в заполярной столице стал самым снежным за последние 80 лет. В этом месяце белых мух тоже хоть отбавляй. Так, за одну лишь ночь в областном центре выпала почти половина месячной нормы снега, а все благодаря циклону Xanthippe.

- С 24 на 25 февраля в центральной части города выпало 11 миллиметров осадков, а в северной 8 миллиметров. В итоге, получилось 44% от месячной нормы, - рассказала «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По словам синоптиков, за весь месяц на местных жителей свалилась практически двойная порция снежной стихии.

- С начала февраля в заполярной столице выпало 42 миллиметра осадков, а это практически две февральские нормы, - сообщили в паблике «Погода в Мурманске».

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ИСТОЧНИК KP.RU