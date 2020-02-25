Психолог: «Подросток из Кандалакши, который чуть не убил ребенка, очень долго копил в себе злость»

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:36:42+03:00

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В мотивах поступка 15-летнего житель Кандалакши сейчас пытаются разобраться многие. Напомним, 21 февраля Денис Иванов* на глазах двух запуганных девочек избил, попытался задушить, а после закопал в снегу 11-летнего мальчика Витю*. Ребенка успели спасти, сейчас его здоровью ничего не угрожает, а жестокого юношу отправили на два месяца в СИЗО.

В школе Денис учился в коррекционном классе и всегда казался адекватным, спокойным и рассудительным мальчиком. Но также выяснилось, что у парня не было друзей среди одноклассников, а самооценка его была завышена до предела. Временами он проявлял агрессию и недурно манипулировал людьми.

По словам психолога, мальчик долго носил в себе злость и искал момент, чтобы выплеснуть ее.

- Очень сдержанные и затихшие дети с неживой застывшей маской на лице обладают высоким показателем напряжения в своем теле. В итоге, это самое напряжение вырывается или вовнутрь, или наружу. Своим одиночеством и недоверием он отпугивал от себя людей. Повлиять на его поведение могло что угодно: насилие, отсутствие поддержки, разочарования, недостаток заботы в детстве или врожденные предпосылки к психопатии, - рассказывает специалист психологического центра «Здесь и теперь» Светлана Жданова.

Как говорит психолог, шансы на нормальную жизнь после выхода из мест заключения у юноши минимальные.

- Все зависит от того, насколько качественную работу с ним проведут и какое будет окружение вокруг него. Если подростка не будет сопровождать грамотный специалист, который сможет оказать всю необходимую помощь, то оправиться он вряд ли сможет, - говорит собеседник «КП».

*Все имена героев участников истории вымышлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU