Борис Коган: "Штрафы и порицание на таких детей, как подросток из Кандалакши, не действуют"

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:07:05+03:00

Изменить размер текста: A A

История с 11-летним мальчиком из Кандалакши, которого живым закопали в снег, не сходит с экранов телевизоров и страниц газета. На место отправился региональный Уполномоченный по правам ребенка Борис Коган.

- Эта история не случилась вдруг. У обвиняемого подростка огромный послужной список. Есть минимум 10 детей, которые стали жертвами его преступных деяний с 2016 года. Комиссия по делам несовершеннолетних штрафовала родителей по три-четыре раза в год и порицала ребенка. Но эта форма на таких детей не действует! – говорит Борис Коган. - Почему родители детей, страдавших от рук этого подростка, не защищали их права? Никто не подал иск в суд о возмещении морального и физического вреда. Возможно, тогда бы родители мальчика забеспокоились и занялись бы им.

Мама чудом выжившего мальчика приняла предложение уполномоченного обратиться с гражданским иском в суд. К нему будут приложены все чеки на рецепты и услуги психиатра и психолога. Ведь Вите* предстоит длительное лечение и реабилитация. Школа готова сделать все, чтобы он не отстал от программы.

Психологическая реабилитация потребуется и двум четвероклассницам, которые стали свидетелями расправы над Витей. Девочки умоляли Дениса Иванова* остановиться. Одна в страхе убежала, а вторая смогла позвать на помощь маму. Это и спасло жизнь парнишке.

- Обвиняемый подросток в школу больше не вернется! - подчеркнул омбудсмен.

Борис Коган, как и положено, поинтересуется условиями содержания Дениса в СИЗО-2 в Апатитах. Однако встречаться с ним и смотреть театр одного актера не намерен. Омбусмен уверен, что Денис Иванов будет плакать, сокрушаться и извиняться, но истинного раскаяния не будет.

* Имя изменено

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть подробности этой истории, или вы ее непосредственный участник? Сообщите об этом нашим журналистам! Мы готовы предоставить возможность высказаться родителям мальчиков:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU