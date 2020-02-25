2020-02-25T16:21:03+03:00
Общество

Жители Кандалакши вышли на стихийный митинг из-за действий подростка, державшего город в страхе

Администрация города призвала не верить слухам, что парень сбежал из СИЗО
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Учителя замечали странности в поведении Дениса.Учителя замечали странности в поведении Дениса.
Изменить размер текста:

15-летний Денис Иванов* держал в страхе всю Кандалакшу. Местные жители говорят, что он вонзал спиц в шею детям, бил беременную учительницу. Его даже обвиняют в убийстве 8-летнего мальчика. Несмотря на все это, изолировать подростка от общества не смогли.

Случай с 8-летним Витей*, которого Денис закопал в снег живым, стал последней каплей. Сейчас подросток в СИЗО, а жители города вышли на стихийный митинг. Они боятся, что опасный парень выйдет на свободу и будет мстить. Родители гадают, как им отпустить детей в школу, где учится Денис. Светлана Кочегарова, заместитель начальника Управления образования Кандалакши отметила, что Денис семь раз, иногда даже несколько месяцев подряд, был на домашнем обучении. Но после лечения ему давали вернуться в школу.

- Этот ребенок - очень интересная личность: всегда общался, шел на контакт, очень начитанный, ходил в библиотеки, но мы наблюдали, что как весна и осень, у него начиналась агрессия. Педагоги писали обращение и его переводили на домашнее обучение. Он срывал уроки: кидался партами, стульями, - рассказала первый заместитель главы администрации Кандалакшского района, председатель комиссии по делами несовершеннолетних Ирина Просоленко.

А глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов в очередной раз призвал не устраивать самосуд и не верить ложной информации:

- Я хотел бы обратиться к жителям Кандалакши, чтобы к ситуации относились объективно, не нагнетали ее, поскольку сейчас уже распространяются слухи, что нападавший сбежал, не арестован, якобы он где-то на свободе. Кто-то пытается подогреть и накалить ситуацию. Я прошу доверять официальной информации и следить за тем как идет следствие.

* Имя изменено

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске завершились поиски 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму
Психолог: «Подросток из Кандалакши, который чуть не убил ребенка, очень долго копил в себе злость»
Борис Коган: "Штрафы и порицание на таких детей, как подросток из Кандалакши, не действуют"
Жители Кандалакши вышли на стихийный митинг из-за действий подростка, державшего город в страхе
«Без паники!»: В Мурманске снова «горит» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Мама подростка из Кандалакши, который закопал в снег мальчика: "Пусть сначала посмотрят на своих детей"
В Мурманске не будет приложения с онлайн-батюшкой
В Туломе собака укусила девочку-подростка за лицо
Жительнице Мурманска, которая сбывала наркотики, на 14 лет отсрочили тюремный срок
В Мурманской области зарплаты пожарным повысят в среднем на 6-8 тысяч рублей
Следователи проверят все сообщения в соцсетях о жестоких поступках подростка из Кандалакши
Прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль дело о закопанном в снег мальчике
Снегопад парализовал движение на объездной дороге в Мурманске
В Мурманске за взятку будут судить руководителя Центра спортивной подготовки
Губернатор Мурманской области поручил поощрить врачей из Кандалакши, спасших закопанного в снег ребенка
На трассе "Кола" столкнулись "газель" и Mersedes, двое погибших
В Ковдоре собирают деньги на памятник Николаю II
В Апатитах ВИЧ-инфицированный мужчина спал с несовершеннолетним
В Мурманске начали восстанавливать разрушенный взрывом бытового газа дом на улице Свердлова
Глава Кандалакши рассказал, как себя чувствует мальчик, которого закопали живым в снег
Источник: "Подросток из Кандалакши, который чуть не задушил 11-летнего мальчика, отравил чаем другого ребенка"