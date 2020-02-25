Жители Кандалакши вышли на стихийный митинг из-за действий подростка, державшего город в страхе

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:21:03+03:00

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15-летний Денис Иванов* держал в страхе всю Кандалакшу. Местные жители говорят, что он вонзал спиц в шею детям, бил беременную учительницу. Его даже обвиняют в убийстве 8-летнего мальчика. Несмотря на все это, изолировать подростка от общества не смогли.

Случай с 8-летним Витей*, которого Денис закопал в снег живым, стал последней каплей. Сейчас подросток в СИЗО, а жители города вышли на стихийный митинг. Они боятся, что опасный парень выйдет на свободу и будет мстить. Родители гадают, как им отпустить детей в школу, где учится Денис. Светлана Кочегарова, заместитель начальника Управления образования Кандалакши отметила, что Денис семь раз, иногда даже несколько месяцев подряд, был на домашнем обучении. Но после лечения ему давали вернуться в школу.

- Этот ребенок - очень интересная личность: всегда общался, шел на контакт, очень начитанный, ходил в библиотеки, но мы наблюдали, что как весна и осень, у него начиналась агрессия. Педагоги писали обращение и его переводили на домашнее обучение. Он срывал уроки: кидался партами, стульями, - рассказала первый заместитель главы администрации Кандалакшского района, председатель комиссии по делами несовершеннолетних Ирина Просоленко.

А глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов в очередной раз призвал не устраивать самосуд и не верить ложной информации:

- Я хотел бы обратиться к жителям Кандалакши, чтобы к ситуации относились объективно, не нагнетали ее, поскольку сейчас уже распространяются слухи, что нападавший сбежал, не арестован, якобы он где-то на свободе. Кто-то пытается подогреть и накалить ситуацию. Я прошу доверять официальной информации и следить за тем как идет следствие.

* Имя изменено

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