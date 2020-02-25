2020-02-25T16:17:59+03:00
Происшествия

«Без паники!»: В Мурманске снова «горит» авианосец «Адмирал Кузнецов»

Учения на корабле не на шутку напугали горожан
Елена ЧУМАКОВА
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На этот раз угрозы для авианесущего крейсера нет.На этот раз угрозы для авианесущего крейсера нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прошло всего два месяца, как в столице Заполярья полыхал гроза морей и океанов большой авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Напомним: 12 декабря возгорание началось в трюме первого энергоотсека во время сварочных работ. Тогда 10 человек пострадали и двое погибли, а в следственном комитете на транспорте возбудили уголовное дело.

И вот снова ЧП. Новость о том, что «Адмирал Кузнецов» в огне моментально распространилась по социальным сетям, наведя немало паники. К счастью, повода для нее не оказалось.

- На 35-м заводе не было никаких происшествий. Строители это подтверждают, - сообщили «КП» в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка».

Оказалось, что после декабрьских событий Северный флот решил провести учения, которые и взбудоражили население. Тренировка прошла успешно, хоть и заставила горожан изрядно поволноваться.

- На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», проходящем ремонт на одном из судоремонтных заводов в Мурманске, была проведена тренировка по борьбе за живучесть корабля во время возгорания электрооборудования в одном из ремонтируемых отсеков.

На корабле была сыграна учебная аварийная тревога. Экипаж действовал по штатному расписанию при возникновении аварийной ситуации. Были отработаны действия личного состава аварийной партии корабля с условным применением средств пожаротушения, а также эвакуация рабочих, проводивших ремонт на авианосце, и проверена система оповещения, - отметили в МЧС по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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