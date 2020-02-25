«Без паники!»: В Мурманске снова «горит» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Прошло всего два месяца, как в столице Заполярья полыхал гроза морей и океанов большой авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Напомним: 12 декабря возгорание началось в трюме первого энергоотсека во время сварочных работ. Тогда 10 человек пострадали и двое погибли, а в следственном комитете на транспорте возбудили уголовное дело.
И вот снова ЧП. Новость о том, что «Адмирал Кузнецов» в огне моментально распространилась по социальным сетям, наведя немало паники. К счастью, повода для нее не оказалось.
- На 35-м заводе не было никаких происшествий. Строители это подтверждают, - сообщили «КП» в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка».
Оказалось, что после декабрьских событий Северный флот решил провести учения, которые и взбудоражили население. Тренировка прошла успешно, хоть и заставила горожан изрядно поволноваться.
- На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», проходящем ремонт на одном из судоремонтных заводов в Мурманске, была проведена тренировка по борьбе за живучесть корабля во время возгорания электрооборудования в одном из ремонтируемых отсеков.
На корабле была сыграна учебная аварийная тревога. Экипаж действовал по штатному расписанию при возникновении аварийной ситуации. Были отработаны действия личного состава аварийной партии корабля с условным применением средств пожаротушения, а также эвакуация рабочих, проводивших ремонт на авианосце, и проверена система оповещения, - отметили в МЧС по Мурманской области.
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