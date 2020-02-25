2020-02-25T15:35:27+03:00
Происшествия

Мама подростка из Кандалакши, который закопал в снег мальчика: "Пусть сначала посмотрят на своих детей"

Женщина говорит, что не оправдывает поступок сына
Мария ПАШЕНКОВА
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Ксения Иванова сообщила, что не оправдывает поступок сына.Ксения Иванова сообщила, что не оправдывает поступок сына.
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15-летний Денис Иванов* ближайшие два месяца проведет в СИЗО в Апатитах. Подростка обвиняют в покушении на убийство. Напомним: он избил и придушил 8-летнего мальчика, а когда подумал, что тот умер, закопал его в снег.

Глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов призвал северян не устраивать самосуд ни над мальчиков, ни над его родителями. И пояснил, что в этой истории тяжело обоим сторонам, им будет оказана помощь.

"Комсомолке" удалось поговорить с мамой Дениса Ксенией Ивановой и узнать ее мнение о случившемся.

- Я не защищаю и не оправдываю, ни в коем случае. То, что он сделал – он понесет свое наказание. Но те, кто тявкает в Интернете, в соцсетях и везде, пусть сначала посмотрят на своих детей, а потом что-то говорят про других. Это все, что я могу сказать, - рассказала Ксения Иванова.

Раннее жители Кандалакши защищали маму подростка и говорили, что она растит его одна.

* Все имена изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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